Top 10 companies that sold the most albums in 2019 (so far)

Albums are often used as an indicator of a company’s success, in addition to other factors like concert ticket sales and music program wins. This year has been an impressive year for K-Pop as different groups and solo artists continue to improve their performances. Check out the companies that sold the most copies of albums in 2019 (as of May) according to the Gaon Music Charts!

1. Big Hit Entertainment 4,332,820 copies

BTS 4,148,638 copies

TXT 184,182 copies

2. JYP Entertainment 1,060,951 copies

TWICE 486,017 copies

GOT7 258,122 copies

Stray Kids 200,013 copies

JUS2 89,107 copies

Junho 16,596 copies

Nichkhun 4,352 copies

DAY6 3,744 copies

Baek Yerin 3,000 copies

3. SM Entertainment 842,118 copies

NCT 127 253,052 copies



Chen 213,016 copies

Taemin 121,857 copies

Super Junior D & E (DongHae & Eunhyuk) 90,574 copies

Key 33,068 copies

Ryeowook 25,785 copies

NCT 24,098 copies

NCT Dream 22,712 copies

EXO 18,990 copies

TVXQ 18,660 copies

Red Velvet 10,393 copies

Lay, NCT127, Jason Derulo 3,952 copies

Onew 2,478 copies

EXO-K 2,203 copies

Jonghyun 1,280 copies





4. Pledis Entertainment 786,380 copies

Seventeen 519,594 copies

NU’EST 266,786 copies

5. YG Entertainment 506,856 copies

BLACKPINK 295,949 copies

WINNER 126,876 copies

iKON 66,293 copies

Bobby 13,085 copies

Jennie 3,296 copies

Song Mino 1,357 copies

6. Starship Entertainment 340,285 copies

MONSTA X 256,411 copies

Cosmic Girls (WJSN) 63,486 copies

Jeong Sewoon 20,388 copies

7. Off The Record Entertainment 302,478 copies

IZ*ONE 302,478 copies

8. Cube Entertainment 207,893 copies

BTOB 43,707 copies

Pentagon 39,875 copies

Lee Minhyuk 37,714 copies

Wooseok x Kuanlin 36,414 copies

(G)I-DLE 35,221 copies

CLC 12,302 copies

Lee Chang Sub 2,660 copies

9. Fantagio 121,173 copies

Astro 121,173 copies

10. Maroo Entertainment 108,807 copies