Top 25 most followed K-Pop accounts on Twitter

Twitter is one of the most popular platforms used by those in the K-Pop community to share about everything K-Pop. From the accounts of individual artists to the accounts of entertainment companies, there is a ton of content for K-Pop fans to enjoy on Twitter. Check out the top 25 most followed K-Pop Twitter accounts (excluding our own Twitter account @allkpop).

25. LOVE MYSELF - 3.7 million

방탄소년단의 말처럼 음악과 사랑은 모든 것을 초월합니다.



지금은 그 어느 때보다 전 지구적인 사랑과 배려가 필요한 때입니다.#BTSLoveMyself 해시태그로 ♥을 전파하세요!#ENDviolence #StayConnected pic.twitter.com/UjcG7zcxfV — LOVE MYSELF (@bts_love_myself) April 22, 2020





24. MONSTA X - 3.7 million





23. M COUNTDOWN - 3.9 million





22. BLACKPINK GLOBAL BLINK - 4.0 million





21. JYP Nation - 4.1 million







20. Super Junior's Lee Teuk - 4.3 million

19. BTS A.R.M.Y - 4.3 million



18. PSY - 4.3 million





17. TOMORROW X TOGETHER - 4.5 million



인기가요 무대 잘 보셨나요~?

중간에 인이어 헤드셋 빠지고 그래서 전 좀 아쉬웠지만 모아 분들이 오늘 무대 많이 좋아해 주는 것 같아서 다행이에요!

오늘도 봐줘서 고맙고 알라뷰 모아❤️#연준 #YEONJUN pic.twitter.com/ObaYrnt2AK — TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members) June 7, 2020





18. SEVENTEEN - 5.2 million







15. Super Junior's Yesung - 5.2 million







14. Super Junior's Donghae - 5.2 million



https://t.co/EVbMpgJwdS children’s day:) made for you guys !! Check it out ! — Super Junior 이동해 (@donghae861015) June 4, 2020





13. TWICE - 5.5 million





12. Dara - 5.4 million



벌써 막공한지 일주일이 지났네..😔그리운 댕로...😭 나 몰래 서프라이즈로 와준 칭구들 얼굴을 보니 와르르~그 와중에 우는 날 보고 같이 대성통곡한 박나래🤣 정 많고 따듯한 내 칭구들💘 너무 고맙구 와주신 분들 다 감사하구요 울 배우님들 보고싶습니다~사랑합니다이아~!!! #또오해영 ♥️🙏🏻 pic.twitter.com/fQn0mOIplR — Sandara Park (@krungy21) June 8, 2020





11. GOT7's Mark - 5.4 million







10. YG FAMILY - 6.0 million







9. GOT7's BamBam - 6.0 million







8. Super Junior's Siwon - 7.1 million



슈주리턴즈 촬영 중에 만난 수줍지만 패기넘치던 친구입니다. 우리 농산물의 소중함을 느껴 안성에서 농업기업가를 꿈꾸는 18살의 한태웅군. 가을에 밝은 모습으로 다시 만나요! @superjunior pic.twitter.com/so9DNoc1Mp — Siwon Choi (@siwonchoi) June 5, 2020





7. EXO - 8.1 million







6. GOT7 - 8.1 million







5. SMTOWN - 8.1 million







4. BIG BANG's G-DRAGON - 8.7 million







3. BigHit Entertainment - 14.5 million



[방송] 오늘(6/8) 4AM YouTube 에 #방탄소년단 이 출연합니다.



[YouTube] #BTS will be on Dear Class of 2020 on YouTube on Jun 8 at 4AM KST (Jun 7 3PM EST)https://t.co/KOYWemsia4 — BigHit Entertainment (@BigHitEnt) June 7, 2020





2. BTS_official - 21.0 million







1. BTS - 26.3 million