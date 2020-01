On January 6, ONF announced their Latin America tour dates through SIRION ENTERTAINMENT.

The group will be touring 6 different cities within Latin America through May.

ONF GO LIVE / LATÍN TOUR 2020 🎉



Primeras fechas confirmadas ❤️



Estén atentos porque aún faltan más fechas...



— SIRION ENTERTAINMENT (@Sirion_Ent) January 5, 2020

ONF will also be touring 3 cities in Europe this April.

Meanwhile, check out ONF's latest release "WHY".