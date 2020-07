Music Video

germainej 22 minutes ago Posted by22 minutes ago

Park Kyung & Cosmic Girls' Seola drop adorable 'See Saw' MV for 'Backstreet Rookie' OST

AKP STAFF

Park Kyung & Cosmic Girls' Seola drop adorable 'See Saw' MV for 'Backstreet Rookie' OST Share this article Facebook Twitter