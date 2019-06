On May 31, Mnet's 'Produce X 101' had the first elimination. Only the rankings 1 to 60 can continue in the competition, while the remainder will be sent home.

Check out the results below.



1. Kim Yo Han - Oui Entertainment

2. Kim Min Kyu - Jellyfish Entertainment

3. Song Hyung Jun - Starship Entertainment

4. Kim Woo Suk - TOP Media

5. Lee Eun Sang - Brand New Music

6. Nam Do Hyun - MBK Entertainment

7. Son Dong Pyo - DSP Media

8. Song Yoo Bin - Music Works

9. Koo Jung Mo - Starship Entertainment

10. Ham Won Jin - Starship Entertainment

11. Cha Jun Ho - Woollim Entertainment

12. Lee Jin Woo - Maroo Entertainment

13. Lee Se Jin - iME Korea

14. Park Sun Ho - sidusHQ

15. Hwang Yoon Seong - Woollim Entertainment

16. Kim Kook Heon - Music Works

17. Keum Dong Hyun - C9 Entertainment

18. Kim Si Hoon - Brand New Music

19. Choi Byung Chan - Plan A Entertainment

20. Tony - Hongyi Entertainment

21. Lee Han Gyul - MBK Entertainment

22. Kang Min Hee - Starship Entertainment

23. Kim Hyun Bin - Source Music

24. Choi Soo Hwan - Independent trainee

25. Lee Jin Hyuk - TOP Media

26. Kim Dong Bin - MLD Entertainment

27. Lee Yoo Jin - Independent trainee

28. Cho Seung Yeon - Yuehua Entertainment

29. Park Yuri - Esteem

30. Han Seung Woo - Plan A Entertainment

31. Yoon Jung Hwan - Brand New Music

32. Kim Dong Yun - Woollim Entertainment

33. Han Gi Chan - Fantagio

34. Wei Zi Yue - Hongyi Entertainment

35. Kang Seok Hwa - Independent trainee

36. Lee Mi Dam - AAP.Y Entertainment

37. Hong Seong Jun - Brand New Music

38. Joo Chang Wook - Woollim Entertainment

39. Choi Jun Seong - Jellyfish Entertainment

40. Kang Hyun Soo - AAP.Y Entertainment

41. Moon Hyun Bin - Starship Entertainment

42. Kim Sung Hyun - Stone Music Entertainment

43. Park Yun Sol - NEST Entertainment

44. Lee Won Jun - E Entertainment

45. Baek Jin - Vine Entertainment

46. Kwon Tae Eun - A.CONIC Entertainment

47. Kim Min Seo - Urban Works

48. Lee Tae Seung - Maroo Entertainment

49. Lee Hyeop - Independent trainee

50. Lee Woo Jin - Maroo Entertainment

51. Moon Jun Ho - Woollim Entertainment

52. Nam Dong Hyun - The South

53. Kwon Hee Jun - Cre.ker Entertainment

54. Wang Gunho - YG Entertainment

55. Woo Jae Won - Around US Entertainment

56. Hidaka Mahiro - YG Entertainment

57. Won Hyeok - E Entertainment

58. Peak - Chandelier Music

59. Kim Sung Yeon - Independent trainee

60. Jung Jae Hoon - Around US Entertainment