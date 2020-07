Actors Kim Woo Bin, Song Joong Ki & Yang Kyung Won's labels warn fans about impostors on social media

View this post on Instagram

ðŸš¨á„€á ©á†¼á„Œá µðŸš¨ - á„‹á ¡á†«á„‚á §á†¼á„’á ¡á„‰á ¦á„‹á ­. á„‹á ¦á„‹á µá„‹á ¦á†·á„‹á ¦á†«á„á ¥á„á ¦á„‹á µá†«á„†á ¥á†«á„á ³ á„‹á µá†¸á„‚á µá„ƒá ¡. á„Žá ¬á„€á ³á†« á„€á µá†·á„‹á ®á„‡á µá†« á„‡á ¢á„‹á ®á„‹á ´ á„‰á ¡á„Žá µá†¼ SNS á„€á ¨á„Œá ¥á†¼á„‹á µ á„ƒá ¡á„‰á ® á„‡á ¡á†¯á„€á §á†«á„ƒá ¬á„‹á ¥, á„‘á ¢á†« á„‹á §á„ á ¥á„‡á ®á†«á„ƒá ³á†¯á„‹á µ á„’á ©á†«á„ á ¡á†«á„‹á ³á†¯ á„€á §á†©á„‚á ³á†« á„‰á ¡á†¼á„’á ªá†¼á„‹á µ á„‡á ¡á†¯á„‰á ¢á†¼á„’á ¡á„‹á § á„€á ©á†¼á„Œá µ á„ƒá ³á„ á µá†¸á„‚á µá„ƒá ¡. á„’á §á†«á„Œá ¢ á„‹á ®á„‡á µá†« á„‡á ¢á„‹á ®á„‚á ³á†« á„€á ¢á„‹á µá†« SNS (á„‹á µá†«á„‰á ³á„á ¡á„€á ³á„ á ¢á†·, á„‘á ¦á„‹á µá„‰á ³á„‡á ®á†¨, á„á ³á„‹á ±á„á ¥, á„ƒá ³á†¼)á„ á ³á†¯ á„‹á ®á†«á„‹á §á†¼á„’á ¡á„€á © á„‹á µá†»á„Œá µ á„‹á ¡á†­á„‰á ³á†¸á„‚á µá„ƒá ¡. á„‹á ®á„‡á µá†« á„‡á ¢á„‹á ®á„‹á ´ á„‰á ©á„‰á µá†¨á„‹á ³á†¯ á„’á ªá†¨á„‹á µá†«á„’á ¡á†¯ á„‰á ® á„‹á µá†»á„‚á ³á†« SNSá„‚á ³á†«, á„‹á ¦á„‹á µá„‹á ¦á†·á„‹á ¦á†«á„á ¥á„á ¦á„‹á µá†«á„†á ¥á†«á„á ³ê°€ á„‹á ®á†«á„‹á §á†¼á„’á ¡á„€á © á„‹á µá†»á„‚á ³á†« á„€á ©á†¼á„‰á µá†¨ á„‹á µá†«á„‰á ³á„á ¡á„€á ³á„ á ¢á†· (@ament_official) á„‹á ¬á„‹á ¦á†« á„‹á ¥á†¹á„‹á ³á†·á„‹á ³á†¯ á„†á ¡á†¯á„Šá ³á†· á„ƒá ³á„ á µá†¸á„‚á µá„ƒá ¡. á„€á µá†·á„‹á ®á„‡á µá†« á„‡á ¢á„‹á ®á„‹á ´ á„‹á µá„ á ³á†·á„‹á ³á„ á © á„ƒá ¬á†« SNSá„‚á ³á†« á„‹á µá†¯á„Žá ¦ á„‹á ®á†«á„‹á §á†¼á„’á ¡á„Œá µ á„‹á ¡á†­á„‹á ³á„‚á µ, á„‘á ¢á†« á„‹á §á„ á ¥á„‡á ®á†«á„ƒá ³á†¯á„á ¦á„‰á ¥á„‚á ³á†« á„‹á µ á„Œá ¥á†· á„á ©á†¨ á„‹á µá†«á„Œá µá„’á ¡á„‰á §á„‰á ¥ á„‰á ¡á„Žá µá†¼ á„€á ¨á„Œá ¥á†¼á„‹á ¦ á„‘á µá„’á ¢á„ á ³á†¯ á„‹á µá†¸á„Œá µ á„‹á ¡á†­á„ƒá ©á„ á ©á†¨ á„Œá ®á„‹á ´ á„‡á ®á„á ¡á†¨á„ƒá ³á„ á µá†¸á„‚á µá„ƒá ¡. á„€á ¡á†·á„‰á ¡á„’á ¡á†¸á„‚á µá„ƒá ¡. - Hello, this is AM Entertainment. Recently, a number of false SNS accounts have been found, causing confusion among our fans. Currently our actor Kim Woobin does not have a personal SNS (Instagram, Facebook, Twitter, etc.). We want to inform our fans that only AM Entertainment’s official instagram (@ament_official) delivers news of Woobin. Once again, no other accounts exist, so please be careul of these fake accounts. Thank you.