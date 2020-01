View this post on Instagram

안녕하세요, 두루두루 아티스트 컴퍼니입니다. 혁오를 사랑하고 아껴주신 팬 분들께 갑작스러운 소식을 전하게 되어 송구합니다. 혁오의 드러머 이인우 씨가 심리적 불안증세로 인한 치료와 회복을 위해 충분한 휴식이 필요하다는 판단으로 2월 8, 9일로 예정된 서울 공연을 비롯하여 2020 월드투어 '사랑으로 (through love)'에 참여할 수 없게 되었습니다. 안타까운 소식을 전하게 된 점 너른 양해 바라며 건강한 모습으로 돌아올 수 있도록 응원 부탁드립니다. 두루두루 아티스트 컴퍼니는 앞으로 예정된 혁오의 원활한 활동을 지원하기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다. 두루두루 아티스트 컴퍼니 드림 We regret to share the news that due to health-related issues, HYUKOH’s drummer, Inwoo, will not be able to join the upcoming HYUKOH 2020 WORLD TOUR [through love]. Inwoo has been struggling with anxiety disorders and has come to a decision to take some time off to seek treatment. We would much appreciate your understanding through this personal difficult time. DOOROODOOROO ARTIST COMPANY will work closely with the remaining members of the band as well as the staff to minimize disruption to the tour and continue to support the band’s vision to bring new music to audiences around the world. Thank you.